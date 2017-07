Anmelder hærverk på bergkunsten

Det opplyser direktør Harriet Hagan og arkeolog Ingvil Skau Mjelde ved verdensarvsenteret.

– Det er oppdaget hærverk på et berg med bergkunst utenfor gangstien i Hjemmeluft, opplyser de og klargjør at forseelsen vil bli anmeldt.

Overfor Altaposten sier direktør Harriet Hagan at noen har skrapet med en annen stein i et forsøk på å sette spor etter seg og har dessverre klart det.

– Vi tar dette på det største alvor og jeg er usikker på om folk er klare over hvor alvorlig dette er og hvor verdifull bergkunsten er, sier Hagan.

Bergkunsten og hele verdensarvområdet i Hjemmeluft er fredet etter Kulturminneloven. Det heter at «enhver form for beskadigelse på bergflater, vegetasjon og landskapet for øvrig er forbudt i området» og hærverket har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Dette er kjempetrasig. Vi tar vare på bergkunsten på vegne av samfunnet. Dette er vår alles arv. Det er en grunn til at helleristningene befinner seg på verdensarvlista, sier hun.

Bergkunsten i Alta har vært innskrevet på Unesco sin verdensarvliste siden 1985, og Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum oppfordrer alle til å bidra til at vår felles kulturarv blir bevart for fremtidige generasjoner!

– Museet vil også minne alle om at i hht. fredningsbestemmelsene skal all ferdsel (unntatt langs fjæra) skje på de tilrettelagte gangveiene, heter det i pressemeldingen.