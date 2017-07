Åpnet løypene

Fylkesmannen har i et vedtak åpnet samtlige barmarksløyper i Alta fra og med torsdag13. juli. I slutten av juni ble kommunene bedt om å sjekke forholdene, noe som førte til midlertidig stengning. Fuktige forhold gjorde at det kunne komme store skader i terrenget.

11. juli ble barmarksløypa fra Østerelvdalen til Suohpatjávri/Ávžánjávri åpnet og torsdag fulgte resten etter. Alta kommune meldte nemlig om normale forhold.

– Kommunen opplyser per telefon at det har vært varmt den siste tiden, og at det dermed har smeltet mye snø og tørket opp i terrenget. De har fått tilbakemeldinger fra publikum som har ferdes i de aktuelle områdene, opplyser Fylkesmannen.