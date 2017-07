Ruskete festivalvær i helgen

– Litt optimistisk er det lov å være, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun mener områdene østafjells og Sørlandet er ukens værvinner med minst nedbør til og med lørdag.

– Men det er ingen som får kjempefint vær, og ingen områder som får høye temperaturer, opplyser Moxnes.

Fra onsdag og til og med lørdag går Slottsfjellfestivalen av stabelen i Tønsberg i Vestfold. Moxnes mener det kan være lurt å forberede seg på nedbør, selv om det ser ut til å bli ganske tørt fram til søndag.

– Været om sommeren skifter raskt. Derfor er det litt utfordrende å varsle været nå, forklarer hun.

Kuling på Sørlandet

På Østlandet og på Sørlandet blir det oppholdsvær fredag. Det blir trolig lite nedbør lørdag, men søndag øker muligheten for ruskevær. Temperaturene fram til søndag vil ligge på rundt 20 grader.

– Det ser vått ut på søndag, men det kan endre seg. Det er ikke dramatisk mye nedbør. Det kan komme mellom 5 og 10 millimeter, forklarer Moxnes.

Det blir også rolige vindforhold for dem som skal ut i båt. Men er du på Sørlandet onsdag og torsdag, kan det være lurt å la fritidsbåten ligge ved kai. Der er det meldt nordvestlig kuling langs kysten.

Mye nedbør på Vestlandet

Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane får trolig oppholdsvær fredag og lørdag, etter en runde med lette regnbyger fra onsdag til torsdag. Men sent lørdag og resten av søndagen kommer nedbøren tilbake – og det kan bli mye.

– Fredag blir trolig den fineste dagen. Det blir rolige vindforhold, og temperaturene kan komme opp i en 20 grader. Mens ellers blir det rundt 15 grader. Dette er ikke badevær akkurat, kommenterer Moxnes.

Vindforholdene roer seg utover morgendagen torsdag. Men lørdag kveld kan det bli liten kuling og trolig opp til stiv kuling fra sørlig retning. Søndag går kulingen over til vestavind.

Mer nedbør i Trøndelag

Nord for Stad, det vil si Møre og Romsdal og Trøndelag, får vi lett bygevær i de første dagene før helgen. Men fredag øker trolig nedbøren i nordlige deler av Trøndelag.

– Men Møre og Romsdal slipper unna nedbøren fredag og lørdag. Men søndagen blir det regn igjen, utdyper Moxnes.

Det blir trolig ikke varmere enn 15 grader i fylkene. Men fredag og muligens lørdag kan de få temperaturer mellom 17 og 19 grader.

Bortsett fra i Nord-Trøndelag ser det ut til at den fineste dagen blir fredag.

– Det blir rolige vindforhold i Trøndelag fredag. Men fra lørdagen og litt utover søndagen øker vinden fra sørvestlig retning og det blir trolig kuling på søndagen, sier Moxnes.

Litt sol på Riddu Riđđu

Finnmark ser ut til å få fredagens beste vær i nord.

– Utover torsdagen fortsetter nedbøren i Nordland og i deler av Troms. Men Finnmark slipper litt billigere unna. De får nedbør første del av torsdagen og deretter oppholdsvær, sier Moxnes.

Fredagen blir en ganske våt dag i Nordland og trolig i Troms. De som er på Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord i Troms fra festivalstart onsdag, kan vente spredt regn og regnbyger til og med fredag.

– Jeg tror lørdagen blir den beste dagen for festivalfolket. Men det er sannsynlighet for nedbør. Det blir heller ikke veldig varmt – det er snakk om en opptil 10 grader. Men det er en liten mulighet for sol lørdag, forklarer Moxnes.

Temperaturen ellers i nord vil ligge på rundt 10 grader. I Nordland kan temperaturene komme opp i 12 grader. Det ser også ut til å bli varmere i fylket neste uke.

(©NTB)