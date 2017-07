Problemer for telia-kunder

Telia-kunder i Alta har i løpet av onsdagen kunne oppleve problemer med dekningen.

Flere lesere som har vært i kontakt med Altaposten har fortalt om dårlig dekning, og i noen tilfeller bortfall.

Rettes

Kommunikasjonsrådgiver for Telia, Kristian Fredheim, sier at de har mannskap ute for å rette feilen.

– Det har vært et problem med basestasjonene i Alta i dag, uten at jeg vet eksakt hva som har vært problemet, sier han.

Problemene skal forhåpentligvis være utbedret innen klokken fem.

– Vi beklager det inntrufne og den tiden det har tatt, sier Fredheim