Politiet sendte anmeldelse til vilt fremmed

Ifølge iFinnmark fikk jenta anmeldelsen i posten, da en annen jente løy om personalia i forbindelse med kontroll av et kjøretøy i Alta.

– I forbindelse med kontrollen hadde ikke ei jente på seg ID. Hun oppga navn, fødselsdato og adresse som tilhørte en annen jente, skriver iFinnmark .

Politimester Ellen Katrine Hætta skriver til jentas far, etter en klage: «Informasjonen virket å stemme med personen hun utga seg for å være, politiet gjorde derfor ikke noen videre undersøkelser rundt dette»

Og videre at: «Det viste seg at politiet hadde fått oppgitt uriktig personalia og at din datter ikke var den som var implisert i saken»

Hætta beklager saken.