Landlig kandidat

Trine Lyrek og Johnny Trasti har satset på mat og turisme ved Stengelsen, like ved Altaelva. Det har blitt populært, både sommer og vinter der de satser på kortreistre godsaker.

Der er magasinet Lev Landlig og Landkreditt Bank som står bak kåringen Årets Landlige Spire 2017. De presenterer for tiden ti kanidater til prisen på 15.000 kroner og finansiell rådgivning. De fem som får flest stemmer, blir vurdert av juryen som kårer en vinner til høsten.

På spørsmål om hva duoen mener er det beste fortrinnet som landig gründer i nord, svarer de:

– Vi har nærhet til finnmarksnaturen, som er vårt spiskammer og opplevelsesarena for våre gjester, sier de to, som har bygget opp et tun med restaurant, bakeri, gjestehus, ei gamme, hytte, utekjøkken, drivhus og vedhus. Kunnskap, erfaring og lidenskap er andre nøkkelbegrep for det de har bygget opp.

Det øko-godkjente bedriften drømmer om å skape helårs arbeidsplasser.