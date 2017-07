Gullkantet år for Grieg

Det er de gode prisene på laks på verdensmarkedet i 2014, 2015 og 2016 som «får skylda» for det gode resultatet. Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, understreker overfor Altaposten at starten på 2017 også tegner svært bra med tanke på dette årets resultat.

Altaposten har fått administrerende direktør Roy Tore Rikardsen i tale, men han har ikke svart på vår henvendelse. Et sentralt spørsmål er hvorfor selskapets kortsiktige gjeld er nesten doblet fra 2015 til 2016 fra 329 millioner kroner til 655 millioner kroner.

Gode marginer

Grieg Seafood i Finnmark hadde et gullkantet år i 2016. Med et driftsresultat på 424 millioner kroner på driften og 410 millioner kroner før skatt, endte selskapet med et årsresultat på 313 millioner kroner, etter å ha fylt opp kommunenes skattekontoer i fylket med til sammen 97 millioner kroner.

Med dette resultatet hadde Grieg Seafood Finnmark AS i fjor (2016) et resultat på 33,4 prosent av omsetningen, opp fra 12,8 året før og 19,8 prosent i 2014. Omsetningen økte med mer enn 440 millioner kroner fra 2015 til 2016, viser regnskapet til Grieg Seafood Finnmark AS.

Så skal det nevnes at Norway Royal Salmon, som også driver oppdrett i Finnmark har et mindre volum, men en større prosentvis økning i sin virksomhet enn Grieg.

Mange ringvirkninger

Når det regner på presten, så drypper det gjerne på klokkeren. Selskapets kostnader for 2016 er fordelt med 504 millioner kroner i vareforbruk, mens de ansatte i selskapet til sammen får ut 137 millioner kroner i lønn.

– Dette betyr mye for de lokalsamfunnene vi drifter våre lokaliteter i. Det har vært svært gode priser i markedet de siste tre årene og 2017 tegner også svært godt. Vi mener selv at vi bidrar betydelig til verdiskapning i kommunene. For ved siden av våre 200 ansatte, så mener vi å bidra betydelig til å holde hjulene i gang også hos andre. En oversikt over våre innkjøp, altså hos dem som er våre leverandører, viser at vi lokalt i Alta handlet for 150 millioner kroner hos til sammen 172 bedrifter, sier samfunnskontakt Roger Pedersen hos Grieg Seafood AS.

Han sier det er en viktig del av Griegs filosofi at de bygger kompetansen rundt selskapet.

– Det betyr mye for oss at de som server vår bedrift leverer varer og tjenester til rett tid, når vi trenger det, fastslår samfunnskontakten. Han skryter av det lokale næringslivet i Alta som absolutt leveringsdyktige.