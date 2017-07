– Vi har sendt bekymringsmelding, sier assisterende leder Wenche Bodil Andersen.

Til Thomasbakken

Om kun dager og senest 1. august, skal ambulanser og medarbeidere og utstyr ut av stasjonen ved Alta helsesenter, og inn i leide lokaler hos Rørlegger Dan Berg AS på Thomasbakken. Det var iFinnmark som nylig meldte dette, fordi stasjonen skal rives til fordel for nytt omsorgssenter, og fordi helsesenteret bygger ut til Klinikk Alta. Den praktiske konsekvensen er avstanden til legevakta, som nå øker fra noen sekunders løpetur, til noen minutters kjøretur.

– Vi er urolige, og har på vegne av legevakta sendt bekymringsmelding blant annet til kommuneoverlege Kenneth Johansen, sier ansvarshavende for legevakta i Alta, Wenche Bodil Andersen.

Liten og sliten

– Nærheten til legevakta blir i en periode skadelidende. Det har større praktisk betydning for legevakta enn for oss, men er likevel noe som selvfølgelig opptar ambulansefolket i Alta, sier Knut Arne Moe, leder for ambulansetjenesten i Alta.

– Samtidig gleder vi oss til å flytte inn i ny stasjon. Dagens stasjon ble bygd for åtte, vi er tjue, sier han. Det var rundt april i år at Moe og dem ble kjent med riveplanen, og han sier de har lett med lys og lykter etter sted å være.

– Det viste seg vanskelig. Vi må ha 300 kvadratmeter og garasje for 3 biler, sier Moe, som sier at ingen fortjener kritikk. Andersen bekrefter dette.

Flunke ny og nær

– Vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid, og har forståelse for situasjonen selv om vi er urolige, sier hun.

– Hvor langt blir det fra legevakta til der den nye stasjonen skal bygges?

– Meget kort, sier Moe og Andersen, og peker.

– Den blir mellom hjemmetjenesten og Helsebadet, sier de.

– Eller i skogholtet der, rett nedenfor Helsebadet. Det er like bra, sier Moe.

– Hvor sikkert er dette?

– Såpass sikkert at ansvarlig for byggeprosjektet sto og informerte formannskapet om det, sier Moe.

I fjor hadde ambulansetjenesten i Alta 3979 oppdrag, 11 hver dag i snitt. Noen få av oppdragene kom over 113, fra legevakta i Alta. De besto i å hive seg opp og skynde seg over plassen.

Har vært heldige

– Det kan være pasienten som ringer uanmeldt på ved legevakta, og som blir akutt dårlig. Hjertestans, for eksempel. Da trenger vi mange hender, og ambulansefolket er trent i slike akuttmedisinske situasjoner, sier legevaktlederen.

– Vi har vært heldige. Nå føler vi oss ikke lenger så heldige, sier hun.

Moe sier at nærhet legevakt, ambulansestasjon er ingen selvfølge i Norge. I Kirkenes ligger stasjonen på Hesseng, et godt stykke fra sykehuset.

– Men det er klart, de neste 2,5 årene vil lege ikke kunne bli med oss ut, men må komme etter i egen bil eller drosje, sier Moe.

– Det blir heller ingen ambulansefolk som kan være igjen hos oss en stund, selv om ambulansen må dra, sier Andersen. Et faktum Moe nikker til.