Slipper gratis inn

Borealis Alta vil at alle som er bosatt i Alta skal bli kjent med den nye nordlysattraksjonen, BorealisAlta, som er i kjelleren på Nordlyskatedralen.

– Vi lar alle som er bosatt i Alta slippe gratis inn i denne sommer, er gladmeldingen fra Henriette Bismo Eilertsen, daglig leder i North Adventure.

Godt mottatt

Tidlig i mai åpnet BorealisAlta i kjelleren på Nordlyskatedralen og den nye turistattraksjonen har blitt svært godt mottatt blant turistene. De første tre ukene i juni var det over 1.400 besøkende innom BorealisAlta og Nordlyskatedralen.

– Vi åpnet 5. mai og det var litt sent i forhold til de turistene som liker å planlegge i god tid, sier Eilertsen, men vi er kjempefornøyde med besøkstallene vi har hatt så langt.

Nå ser hun frem til å få fasiten for juli måned.

– Juli er en enda større feriemåned enn juni, opplyser hun.

Stor wow-faktor

Eilertsen forteller at nordlysattraksjonen har imponert de besøkende helt siden åpningen.

– Wow-faktoren øker med hvor lagt turistene har reist for å komme hit, forteller hun, og forklarer at utlendingene lar seg imponere mer enn for eksempel tromsøværingene.

Gjester må betale

Mens fastboende i Alta får fri entre, er det ikke like enkelt for gjestene.

– Nei, de som ikke bor i Alta må betale den faste prisen på 150 kroner. Da kan man både se Nordlyskatedralen og besøke BorealisAlta, forklarer hun, og legger til at det er billigere om man er mange i følge.

– Dette er vel den av våre attraksjoner som er lettest tilgjengelig for publikum, det er bare å spasere innom, sier Eilertsen, og legger til at de holder åpent helt til klokken 21:00 hver dag.

– Ta med gjester

Hun håper altaværingen benytter anledningen i sommer og at de er flinke til å ta med seg sine gjester til BorealisAlta.

– Håper altaværingen er flinke til å ta med sine gjester, slik at vi kan vurdere om vi skal fortsette å slippe altaværingene gratis inn. Vi må framsnakke våre egne attraksjoner, avslutter hun.