Disse vestene går ut på dato

Kun en av to vet hvordan den oppblåsbare vesten skal vedlikeholdes.

Få vet at den trenger årlig sjekk, og at den går ut på dato.

40 prosent har i dag oppblåsbar redningsvest. Totalt sett har 1 av 3 aldri kontrollert redningsvesten sin, viser brukerundersøkelse som DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har utført i samarbeid med Redningsselskapet.

– Så mange som 9 av 10 vet ikke hvordan den oppblåsbare redningsvesten, populært kalt pølsevest, skal vedlikeholdes. Det kan bety falsk trygghet å gå med en oppblåsbar redningsvest som ikke er sjekket at fungerer, sier Torgeir Neergaard Berg, prosjektleder i forebyggende avdeling i Redningsselskapet i en pressemelding.

Årlig vedlikehold

Sammen med Redningsselskapet har forsikringsselskapet If laget en som viser hvordan den oppblåsbare redningsvesten enkelt kan sjekkes.

– Oppblåsbare redningsvester må ha årlig vedlikehold. Cellulosetablettene må skiftes for at redningsvesten skal fungere som den skal. Dette er det mulig å gjøre selv på en enkel måte, sier Jan Olav Nilssen, sikkerhetssjef i If Skadeforsikring.

– En viktig forskjell

Ifølge Nilssen finnes det to typer cellulosetabletter, en gul og en sort type, og de aller fleste av de oppblåsbare redningsvestene i Norge har en av disse typene.

Den gule typen er merket med produksjonsmåned /dag og år, mens den sorte typen er merket med utløpsdato.

– En viktig forskjell, påpeker Nilssen.

– Få vet at fukt kan føre til at cellulosetabletten ikke fungerer som den skal. Den oppblåsbare redningsvesten bør oppbevares på et tørt sted når den ikke er i bruk, sier han.

ilssen anbefaler å bytte ut disse type vestene hvert tiende år, så fremt den er godt vedlikeholdt.

IFs sjekkliste: