Bestiller utredning av flyplass i Hammerfest

Næringslivet i Hammerfest har bestilt en egen utredning av flyplass fra Transportøkonomisk institutt, melder NRK Finnmark .

Direktør Odd Charles Karlsen i næringsforeningen forteller til kanalen at de har satt sammen en referansegruppe for å se på det fremtidige behovet.

– Vi ønsker å få laget en analyse hvor vi får fram det vi mener er gode data, Vi har da også satt fram ei referansegruppe som består av de som er operatører i Barentshavet i dag, de som ser på Barentshavet som Lundin og OMV, samt Nussir og Øystein Rusfeldt, sier Karlsen til NRK.

Han mener Avinor har vært for utydelige.

– Avinor har sagt at det er tre byer i Nord-Norge som skal prioriteres. Det er Bodø, Tromsø og Hammerfest. Det ble senest sagt på nordområdekonferansen i Tromsø i november da jeg var der. Så har vi prøvd å få dem mer i tale om hva det betyr for Hammerfest, men det er Avinor ikke veldig tydelig på, sier Karlsen.

Kommunikasjonssjef Gurli Ulverud opplyser til NRK at trafikkanalyser vil inngå i en senere utredning. Først skal værrapporter for de to alternativene analyseres ferdig. Det er for øvrig ikke klart når disse analysene er fullført.