9 av 10 er fornøyd med jobben sin

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjennom undersøkelsen «Slik har vi det» avdekket at til tross for at 17 prosent mellom 16 og 66 år sier at de blir stilt overfor høye krav samtidig som de har lite kontroll over egen arbeidssituasjon, er de aller fleste – 9 av 10 – likevel fornøyd med jobben sin.

Videre heter det at 30 prosent formener en skjevhet mellom egen innsats og de belønningene de får på jobb. Nær 1 av 10 opplever å få lite støtte fra ledelsen, mens nesten 2 av 10 har dårlige utviklingsmuligheter på jobb.

– Nær 1 av 3 opplever en ubalanse mellom den innsatsen de yter på jobb og anerkjennelsen eller lønnen de mottar. Slik ubalanse er langt vanligere blant kvinner enn menn, og blant deltidsansatte sammenliknet med heltidsansatte. skriver SSB.