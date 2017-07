– Sommerferien er tradisjonelt høysesong for innbrudd. Dessverre er det aldri mulig å gardere seg helt mot innbrudd, men med noen enkle grep kan man redusere risikoen betydelig, sier kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm i en pressemelding.

Alarmselskapets anbefaling for å avverge boliginnbrudd er å få det til å se ut som om dere er hjemme.

– La smårot ligge fremme, sett på radioen, ha lys med sensor og huske å slå på alarmen.

– Det kan også være smart å samarbeide med naboen om vanning og tømming av postkassen. Kast gjerne litt søppel i søppelkassen deres også, dermed blir det ikke så tydelig at naboen ikke er hjemme. Det kan også være en ide å låne bort parkeringsplassen på gårdsplassen til naboen når du er bortreist, sier Eckblad.

«Ti råd» for boligsikring i sommer

1. Lås vinduer og dører

2. Skjul verdifulle gjenstander

3. Stopp post og aviser. En overfylt postkasse er en direkte invitasjon til tyver.

4. Fjern stiger og liknende

5. Gjør en avtale med naboen slik at dere passer på hverandres boliger. Plenen bør klippes og blomstene vannes.

6. Husk å variere belysningen. Det kan du gjøre med SmartPlugger, klokkebryter eller fotoceller.

7. Ha forsikringsgodkjente låser på ytterdører og spesielt utsatte vinduer.

8. Monter forsikringsgodkjent alarm.

9. Bruk et fotoapparat eller et videokamera og lag en oversikt over verdigjenstandene dine. Merk dem. Lagre bildene dine. Oppbevar de mest verdifulle gjenstandene i bankboks.

10. Husk å koble fra og stenge gassflasken til grillen. Plasser gjerne gassflasken i en låst garasje