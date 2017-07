– Jeg har vasket bilen, så jeg måtte øke farten

At folk er på vei i begravelse, eller må på do, er blant de vanligste unnskyldningene folk kommer med når de blir tatt av politiet for å kjøre for fort.

«Jeg har vasket bilen min, så jeg måtte øke farten. Bilen må tørke før det blir minusgrader,» fortalte enn mann etter å ha kjørt i 140 kilometer i timen i en 80-sone, forteller fungerende distriktsleder i utrykningspolitiet, Kai Voldengen til Politiforum.

Blant de kreative unnskyldningene er: «Jeg har problemer med speedometeret, så jeg måtte gasse på og bremse ned igjen for å få det til å fungere.», «jeg har så fullastet bil at jeg måtte gi fart for å komme opp bakken her» og «noen fulgte etter meg, så jeg måtte øke farten».

Voldengen sier forklaringene de hører mest er: «Jeg må skikkelig tisse, så jeg måtte gasse på for å rekke do» og «jeg skal i en begravelse». Han sier folk er veldig kreative og har humor, men at det ikke stopper politiet i å skrive ut bøter.

– Vi ler mye, men det er ikke alle vi kan le med – vi må se an situasjonen. De fleste skjønner jo at det faller på deres egen urimelighet og unnskyldningene blir jo selvsagt ikke tatt hensyn til, sier Voldengen. (©NTB)