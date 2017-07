Truet iFinnmark-journalist

En mann i 20-årene har ikke godtatt et forelegg på 10.000 for blant annet å ha truet en iFinnmark-journalist, etter et oppslag i media. Saken skal dermed opp for tingretten.

Mannen skal ha ønsket økonomisk kompensasjon for medieomtalen.

– Per telefon og SMS uttalte han at når NN våknet neste morgen ville kanskje dekkene være punktert, at han skulle oppsøke NN hver dag og at han ville gå hardere til verks dersom han ikke fikk det som han ville, heter det.

– Drastisk til verks

Også iFinnmark-redaktør Arne Reginiussen fikk gjennomgå av mannen, da det ble kjent at truslene mot NN ble anmeldt.

Per telefon skal mannen ha truet med å «trødd inn kjeften på han» om han hadde møtt ham. Samt at han spurte Reginiussen hvor han var fra da han hadde «masse kompiser» og ville gå drastisk til verks, heter det.

Reginiussen vil ovenfor Altaposten ikke utdype hendelsen og viser til det som står beskrevet i forelegget.

– Det hører heldigvis med til sjeldenhetene at slike trusler blir fremsatt, men vi tar saken meget alvorlig, sier iFinnmark-redaktøren.

I retten vil det bli lagt ned påstand om 12.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 24 dager.

Saken er berammet for Hammerfest tingrett i oktober.