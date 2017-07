Politiet kjørte på bil for å stanse den

21. februar i år skal en mann i 20-årene, ifølge en fersk tiltale, ha vært påvirket av hasj og dermed ikke vært i stand til å kjøre bil.

– ved flere anledninger fikk han sleng på bilen og kolliderte nesten med motkommende kjøretøy. Han var påvirket av narkotika og forsøkte å unnslippe politiets kontroll og holdt for stor hastighet ut fra egne kjøreferdigheter, føreforhold og bilens tekniske stand slik at han ved flere anledninger mistet kontroll over kjøretøyet, heter det.

Mannen hadde passasjerer i bilen og måtte til slutt stoppes ved at politiet kjørte på bilen for å stanse den.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett i august, hvor det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten.