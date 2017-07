Er dette et nytt forskingsprosjekt...?

Altaposten fikk forrige uke tilsendt bilder av denne brakka på mail og innsenderen lurte på hvor lenge det var meningen at brakkene skulle ligge der.

Siden det stod NINA, Norsk institutt for naturforskning, på skiltet, antydet han at kanskje dette var et nytt forskningsprosjekt i regi av forskningsinstituttet.

– Forsker de på hvor lang tid bygg bruker før det råtner i naturen, var spørsmålet i mailen.

Ikke NINA

Etter å ha kontaktet NINA angående dette, fikk vi telefon fra Bengt Finstad i NINA. Han kjente igjen bygget på bildene.

– Disse ble brukt som fellehus i Halselva i Talvik. Vi registrerte fisk opp og ned elva, forklarer Finstad. Han skjønner godt at noen tror at disse fortsatt tilhører NINA, all den tid det fortsatt er deres skilt som er på veggen. Prosjektet i Halselva ble avsluttet i 2012 og alt skulle rives i 2014. Dette var en jobb Statkraft hadde ansvar for.

Ikke Statkraft

Statkraft kjenner også igjen disse fellehusene, men også Statkraft har gitt dem videre.

– Vi var flere entreprenører under oppryddingen av anlegget, og fellehusene ble overlatt til en annen entreprenør, sier kraftverksjef, Ole Kristian Povenius i Statkraft.

Han lover å underrette vedkommende om at det var kommet en reaksjon på at brakken fortsatt ligger nær E6 på Kronstad.

Skal bygge spikertelt

Til slutt får vite hvem som er eier. Kristian Oskarsson overtok brakkene fra Anlegg Nord AS. De står nå inne på hans eiendom og Oskarsson har planer om bygge spikertelt.

– Jeg har allerede bygget om det ene fellehuset, forteller han.

Dermed var mysteriet løst.