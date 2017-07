– Tar ikke samfunnsansvar

Av de 7.500 ansatte i Statens vegvesen var kun fem lærlinger i vår. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, mener det ikke tas samfunnsansvar.

Hvert år står mellom 8.000 og 9.000 videregåendeelever uten lærlingplass i Norge, skriver NRK.

– Det er et samfunnsansvar som ikke tas her, og det blir ganske åpenbart når Statens vegvesen med sine 7.500 ansatte i 2016 hadde fem lærlinger, mens de i 2015 hadde sju, sier Olsen til kanalen. Fylkesråden ønsker at samferdselsministeren stiller krav til sine etater om å ta inn lærlinger.

Fungerende HR-sjef Marianne Holm Solhaug i Statens vegvesen Region Nord mener imidlertid det er vanskelig å skape lærlingplasser hos veivesenet.

– Vi har ikke så mange fagarbeidere i Statens vegvesen i dag, og arbeidsplassene som er her krever høyere utdanning. Vi fokuserer på at de som gjør jobbene for oss sørger for å ta inn lærlinger, sier hun.

Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener løsningen er å legge vekt på opplæringskontorer i flere fylker.

– Målsettingen er å utvide ytterligere over hele landet, sier Chaffey. (©NTB)