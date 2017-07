– En solid logisk brist

I Hammerfest har engasjerte Facebook-brukere innledet en vendetta mot Alta-politikere, men snubler allerede i startblokka.

Som vi alle vet er det fravær av politisk spenning i Hammerfest kommune. Til det er enigheten for stor om at ordfører Alf E. Jakobsen og hans parti har svaret på det meste, i tillegg til at eiendomsskatten pøser inn penger i kommunekassa. Da kan man bli så velfødd, at selv ikke store brister i eldreomsorgen får opp temperaturen i egen by.

Til gjengjeld har det aktuelle Facebook-samfunnet sterke meninger om Alta-politikerne i sin alminnelighet, i så stor grad at de har opprettet gruppa «Vi som vil ha politikere som er HELE Finnmarks stemme på Stortinget», underforstått at politikere som Steinar Karlstrøm (Ap), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Marianne Haukland (H) og Trine Noodt (V) er blant egosentriske politikere som kun ser sin egen navle. Finnmark risikerer nemlig å få denne type politikere på tinget, må vite.

Vi er glade for at varaordfører Marianne Sivertsen Næss meldte seg ut av Facebook-gruppa og har tillit til at ordfører Alf E. Jakobsen lander på samme konklusjon.

Dette er nemlig en gruppe basert på en endeløs rekke med logiske brister. Bare tittelen på gruppa virker meningsløs når det er Hammerfest sine egne interesser som er utgangspunktet for initiativet, nemlig sykehussaken. Rent umiddelbart sliter vi med å se at det er omsorgen for Nesseby og Berlevåg som har trigget etableringen. Det virker mer som en sak for Hammerfest-gryta, med et oppkok av nettroll.

Videre handler det om et stormløp mot Alta-politikere, men de som er aktuelle for en stortingsplass har tvert i mot meget stor tillit i Finnmark. Det er derfor de er på 1. eller 2. plass på lista. Noen er til og med gruppeledere i Finnmark fylkesting, noe som bør være en klar indikasjon på at de er opptatt av Finnmarks beste. I Finnmark ligger som kjent også Alta.

Dernest har Facebook-gruppa, som åpenbart vil ut med sitt budskap til almuen, kommet fram til at gruppa skal være hemmelig. Det er jevngodt med å løpe rundt med en underskriftsliste uten penn, i tillegg til at det ikke er spesielt redelig å bygge en debatt for en engere krets. For øvrig en krets av medlemmer som er rørende enige om at det Alta som er problemet i Finnmark. Ifølge frontfiguren har man rekruttert folk som mener det samme. Det er ikke det vi forbinder med verken debatt eller demokrati.

Det er også på den måten man i fellesskap mister forståelsen for at politikerne som kjemper for sykehustjenester i Alta, gjør dette på vegne av innbyggerne, det vil si pasienter og pårørende. Det er ikke en politisk sak som befinner seg i et vakuum, heller ikke i Hammerfest der man har en genuin bekymring for å miste tjenester.

Det er også en solid logisk brist å mobilisere til strykeaksjon i et stortingsvalg, der strykninger har absolutt null effekt. Det samme har skjedd med Kåre Simensen tidligere, en politiker som ikke har vært nevneverdig opptatt av å fremme Alta-saker. Både som fylkesråd og stortingsrepresentant har han vært svært så opptatt av hele Finnmark.

Gruppas initiativtaker sier også til NRK at man de siste årene har hatt en del politikere fra Alta som har frontet Alta-saker på tinget. Man aner visstnok ikke hva de skal finne på i vandrehallen. Vi håper for vår del at representantene primært jobber i stortingssalen, egne komiteer og egne partier, men svaret er at Kåre Simensen fra Aronnes er den eneste valgte stortingsrepresentanten fra Alta. Resten heter Kirsti Bergstø (Nesseby), Jan Henrik Fredriksen (Sør-Varanger), Helga Pedersen (Tana) og Frank Bakke-Jensen (Båtsfjord). Laila Davidsen har riktignok vært stand-in de siste månedene, men vi er ganske overbevist om at hun ikke har stelt i stand noe ugagn for Hammerfest.