– Artig og lærerik uke

Unngå panikk. Alle vet hvor viktig det er å unngå panikk både for å redde seg selv når man faller i vannet, og for å redde andre. Nylig fikk altaværinger i alderen 9 til 13 år sjansen til å bli tryggere ved vann, fordi Sigve Solheim og de andre fra Redningsselskapet var her og holdt sommerskole.

Kan redde liv

Skolen holdt til i småbåthavna i Skaialuft, hvor både flytebrygger og utkjøringsramper er som skapt for å komme nær det klissvåte element. I løpet av uken hadde ungene hopp-i-havet & redning, og var gjennom mye lærerikt og spennende. Ting og tang som en dag kan redde liv.

Steinbiten beit

En av dagene hadde de besøk av brannvesenet.

– Det var stor stas for ungene å få prøve noe av utstyret på brannbilen, sier Sigve Solheim, prosjektansvarlig for forebyggende i Redningsselskapet i Finnmark.

– Senere samme dag fikk forresten to av guttene en steinbit på kroken, noe som ble mottatt med skrekkblandet fryd, sier han.

Sigve sier RS Vekteren kom på besøk på torsdag. Da fikk ungene være med på en «pickup», altså redde noen opp av havet ved å bruke en type nett som er festet til bredsiden av Vekteren.

Dobbelt halvstikk?

Sigve sier at han også i år er meget godt fornøyd med innstillingen til sommerskoleungene i Alta.

– Siste dagen ble avsluttet med en Sommerolympiade, hvor de fikk vise hva de hadde lært i løpet av uka. De måtte ro i motvind, knyte båtmannsknop, dobbelt halvstikk og pålestikk. De måtte også redde en instruktør opp av vannet, og gjennomføre hjerte- og lungeredning, sier han. Helt til slutt fikk en av guttene blåse av det hele.

– Han fikk løse ut en oppblåsbar redningsvest. Det var stor stas, sier Solheim.