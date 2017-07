Premiere for Molta

– Dette blir årets triveligste familiefestival på 71º nord, hvor matopplevelser møter musikk og moro, sier Siss-Heidi Hansen, daglig leder for Molta AS, og Emilie Isaksen, reiselivsutvikler Måsøy i Vekst KF.

Festivalen holdes i Tufjord, nærmere bestemt Tufjord Brygge, og arrangøren har sett seg ut langhelgen torsdag 24. til søndag 27. august.

Molta A/S ved Siss-Heidi Hansen har i en årrekke høstet urter og bær fra naturen og stortrives med å produsere ute i havgapet.

Jørn Hoel kommer

– Festivalen ønsker å sette fokus på næring i utmark og forhåpentligvis inspirere flere til å ta i bruk de utrolige råvarene vi har i landsdelen, sier Hansen. Varangerkokken Tor Emil Sivertsen og kokkelærling Olai skal stå for maten, og menyen vil reflektere lokale råvarer fra området, sier hun.

– Vi ser for oss et matgilde på brygga uten sidestykke, og musikalsk innslag blir ved Jørn Hoel. Han vil bistå også under en del av matlagingen, sjarmert som han er av nordnorske produkter, sier Hansen. Det blir også også lokale musikalske innslag, fordi bandet Vestingan spiller opp til dans både fredag og lørdag.

Fra fisketur til dans

– Mye skal skje på bryggen og rundt om på øya, sier Hansen. De legger opp til å være en familiefestival på dagtid, med opplevelser og konkurranser for store og små. Det blir matopplevelser, kakebord, fisketurer, kunstverksted, flammeshow og mye mer. På kveldstid blir det konsert, dans, bar og knallgod festivalstemning for de voksne, sier hun.

Gamle Mårøy skal ligge rett ved brygga under festivalen, med mulighet for å booke lugar for 1 til 6 personer.

– Vi legger også opp til camp i gangavstand fra Tufjord Brygge, der barn også kan oppholde seg hele døgnet.