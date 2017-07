Sykler Norge på langs

Til nå på sin lange ferd har Robin Halsebakk straks samlet inn en million kroner. Det har han gjort på det som må være en av verdens lengste omveier til høstens Sykkel VM i Bergen.

Ut fra Alta

Til nå har Robin brukt 311 timer på turen, og tilbakelagt mer enn 4.500 kilometer. GPS-tracking i sanntid på hjemmesiden yngel.no, viser at han i skrivende stund lørdag morgen passerte brua over Tverrelva, slik at det trolig ligger an til en værmessig fantastisk sykkeldag over Sennalandet. Sanntiden fungerer, for da vi var ferdig med å skrive saken, nærmet han seg brua over Transfarelva, så her går det unna.

Ga ti tusen

Mange har lagt merke til Robins lange ferd fra Grimstad og oppover mot Nordkapp, og en av dem som var på banen da gutten passerte Alta, var Grieg Seafood Finnmark.

– Vi ønsker å bidra med 10.000 kroner til Robins sykkeltur til inntekt for kreftsaken, sier business controller Jessica Lien Johnsen fra oppdrettsselskapet.

– Nå utfordrer vi andre bedrifter i Alta og Finnmark til å støtte saken, sier Lien Johnsen.

Hvis du vil lese mer om Robin og syklingen hans, så blogger han om hver etappe på yngel.no. Her kan du også følge syklingen i sanntid på kartet.