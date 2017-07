Sjarmerte svenskene

Altarevyen har hele to revynummer i kampen om publikumsprisen på Høylandet lørdag, men allerede i ettermiddag kunne de notere seg for en seier. "Presten" sjarmerte nemlig svenskene, som henter innslaget til Halmstad høsten 2018. I 2014 vant de en tilsvarende tur til Danmark.

– Spenningen stiger her nede. Det kokte i salen og svenskene forsto hele nummeret, så dette lover godt, sier Tommy, som sammen med Bjørn Fermann og Jan Gunnar Evertsen representerer Altarevyen i revyhovedstaden i Trøndelag. Nordlysrevyen er også på plass.

Altarevyen er også representert med stykket "Kaos i himmelen".

– Det er sinnssykt artig og motiverende at begge våre numre har fått finaleplass når Norsk Revyfestival feirer 30-årsjubileum,

I totiden på lørdag ble det offentliggjort hvem som får være med i finalene i Norsk Revyfestival. Altarevyen og fire andre som fikk publikumsprisen på sine respektive forestillinger fikk grønt lys etter hvert som de innledende forestillingene ble unnagjort. De 95 andre innslagene som kom gjennom nåløyet og fikk være med i NM kjempet om de 15 siste plassene.

«Kaos i himmelen» var med på finalelista som den strenge juryen presenterte på lørdag. Det fikk altaværingene som har tatt turen sørover til å juble. Tommy Berg mener den strålende innsatsen på Høylandet er en hyllest både til hans revygruppe, revymiljøet i Alta, Finnmark og landsdelen for øvrig. De flotte prestasjonene på Høylandet er et nytt bevis på at det er høyt nivå i nord, mener han.