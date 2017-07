Nytt forsøk med hurtiglader

Enova vil i løpet av første halvdel av september lansere et nytt program som gir støtte til utbygging av ladeinfrastruktur. De vil tilby 200.000 kroner i investeringsstøtte for å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24. juni 2017 fantes færre enn to.

Stopper i Tromsø

– Hurtigladere for elbil er en mangelvare i Finnmark. Her er en mulighet til å gjøre noe med det, skriver rådgiver Jostein Fløgstad i Finnmark fylkeskommune i en epost til samtlige kommuner i Finnmark.

Hurtigladetilbudet for elbil stopper i Tromsø. Nord om dette er det umulig å hurtiglade elbiler. Å etablere en hurtigladestasjon er så dyrt at ingen har luktet på muligheten, til tross for den solide støtte fra Enova.

Viktig utbygging

I 2015 og 2016 gjennomførte Enova fire utlysninger for støtte til utbygging av en grunnleggende ladeinfrastruktur. Støtten ble gitt gjennom programutlysninger for gitte strekninger med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan. Enova støttet i alt 230 hurtigladere gjennom disse utlysningene.