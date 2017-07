Fikk badebukse av ordfører

Etter at Ronnys sønn Nikolai hadde landet den bakcflippen som erklærte Gakorivann Badeanlegg for åpnet, var det tid for å bli vinket fram på badeplattingen og få en blomsterbukett fra ordfører Monica Nielsen. Dette var om formiddagen fredag 7. juli, og folk klappet masse, og spesielt mye da rosen gikk til firmaet Snekker Ronny Nilsen AS.

– Har aldri skjedd før at jeg har fått sånn oppmerksomhet, sier Nilsen, som i lag med sine tre sommerhjelpere har utført alt trearbeidet i badeanlegget.

Det gamle brønnhuset

– Fikk badebukse også. Den er stor nok og vel så det. Jeg likte fargen, så denne blir jeg å bruke, sier Ronny, som er oppvokst på Apanes og har lekt i området Gakorivann siden han var liten.

– Jeg husker godt da brønnhuset ennå sto. Betongfundamentet kom godt med som fundament for badeanlegget, sier Ronny, som ber alle bidra til å ta vare på det flotte anlegget.

Jobbet i badebukse

– Vi brukte to uker på jobben, og måtte en del uti vannet for å få på plass pæle og spikre fast de ytterste bordene. Vi startet med vadere, men det var for tungvint og heftet oss bare.

– Det endte med at vi jobbet i badebukse, sier Nilsen, og sier at solid konstruksjon og funksjonell og fin tilpassing til terrenget har stått sentralt i arbeidet.