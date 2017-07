– Grunn til å være stolte

– Jeg husker da ungene var små, at det var litt skummelt å ta dem med til Gakorivann og bade. Forhåpentligvis gjør dette anlegget at det blir mindre skummelt, og at enda flere tar med seg badetøyet og bruker det flotte området, sier Trine Isaksen.

Trine er med i styret i Hjemmeluft bygdelag, som har lagt ned en formidabel dugndasinnsats med Gakorivann Badeanlegg. Blant annet har de båret opp materialer, og de har kjørt opp 45 tonn badestrandsand.

Mye dugnad

– Vi kjørte opp sanden i vinter med snøscooter, sier Isaksen, som fredag ble ropt fram på vegne av bygdelaget, hvor de fikk blomsterbukett for vel utført arbeid. Poenget var å unngå slitasje på terrenget når materialer og sand ble fraktet, og det har de klart.

– Vi er stolte av bygdelaget, sier Øyvind Simonsen og Aina Simonsen, to av mange frammøtte da anlegget ble offisielt åpnet i solskinn fredag 7. juli. Mor var en smule skeptisk, men tolvåringen hadde klare planer.

– Jeg gleder meg til å prøve det. Tenkte faktisk å prøve det nå, sier Øyvind, som sier han trenger ingen badebukse når man har annet som duger.

Kaldt?

– Bader i shortsen, sa han, og slengte seg uti ved hjelp av det tykke tauet fra plattformen. Blosj, så ble han den første uoffisielle baderen i anlegget, altså etter at det var offisielt åpnet.

– Nei, det var ikke kaldt, sa Øyvind etterpå, som sier han likte åpningsbackflippen til Nikolai.

Fikk tommelen opp

– Fyller snart 12, sier Nikolai, som sier han har trent backflip på trampolina hjemme i hagen. Og litt fra enern, treern og femern i Nordlysbadet.

– Det var litt nerver, men når ordføreren viste tommelen opp, da måtte jeg bare, sier snekkersønnen.

– Det var en drøy backflip. Hørte du folk klappe og mumle imponert?

– Ja, da jeg kom opp igjen til overflata. Nå tenkte jeg forresten å bade mer. Ha det, sier Nikolai.