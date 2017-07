Etterforsker voldtekt på Midnattsrocken

Finnmark politidistrikt melder på Twitter at i forbindelse med festivalen, etterforsker politiet en voldtekt.

– To menn er pågrepet i saken, heter det.

Meldingen kom ifølge operasjonsleder Torfinn Halvari inn for kort tid siden. Politiet har derfor lite informasjon å gi til media.

– Vi må etterforske bredere, før vi går ut med mer informasjon. Nå må vi få verifisert de aktuelle personene før vi går ut med mer.

Prater med politiet

Daglig leder for Midnattsrocken, Jon Arne Pettersen, var ikke klar over politiets melding da Altaposten ringer.

– Jeg vil nå ta kontakt med politiet for å få informasjon på hva som har skjedd, sier han og legger til at de gjør at de kan for at gjestene skal føle seg trygge på festivalen.

– Dette er veldig trist å høre, sier han.

