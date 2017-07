– Endelig har vi kommet i mål

Etter lengre tids forhandling mellom Finnmark fylkeskommune og Boreal AS, er det nå klart at MF Hasfjord ikke lenger vil være reserveferge i sambandene ut fra Øksfjord.

– Det er godt at vi endelig har kommet i mål med dette, det har vært en lang prosess, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i en pressemelding

Det heter at Finnmark fylkeskommune hadde stilt krav om at reserveferga minimum skal ha 50 prosents kapasitet som hovedfartøyet, samt vært krav til salong over vannlinja og kafedrift.

Reserveferga skal være universell utformet og ikke eldre enn 18 år beregnet per 1.1.2016.

Ikke tilfredsstillende

Det har vært mye kritikk knyttet til at den gamle ferga MF Hasfjord skulle vikariere i sambandene.

– Jeg forstår kritikken godt, Hasfjord har på ingen måte vært tilfredsstillende, og vi har hele tida vært klar overfor Boreal på at Hasfjord etter vårt syn ikke tilfredsstilte våre krav, sier Bakken, som ikke vet hvilken ferge som vil være vikar i sambandene.

Må oppfylle krav

– Det viktigste for oss er at kravene som nevnt er oppfylt, understreker Bakken, og forteller at avtalen også sier at reserveferga skal være i rute etter fire dager ved uforutsett avbrudd, men at man i mellomtiden opererer med en B-rute som skal opprettes senest tre timer etter driftsavbrudd har oppstått.