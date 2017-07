Åpnet med backflip

Det gikk et imponert sus over forsamlingen da Nikolai Nilsen dro en fet bakcflip ved Gakorivann. Det skjedde fra sviktbrettet klokken 11 fredag 7. juli, og med den flippen ble Gakorivann Badeanlegg erklært åpnet.

– Nå håper vi folk blir glade i anlegget, bruker det, bryr seg om det og tar vare på det, sa både ordfører Monica Nielsen og Anita Veiseth fra Verte Landskap og arkitektur. Verte har tegnet anlegget i samarbeid med Alta kommune, og trearbeidet er utført av faren til bacpflipperen, snekker Ronny Nilsen.

Hev seg uti

Med boller, saft og kaffe var det tid for å gjøre seg bedre kjent med anlegget, som inneholder flytebrygge, sviktbrett, landfast brygge, sandstrand, slengetau, balansetau, benker, utedo, opplysningsskilt og livbøyer. Noen badet, og sa etterpå at nei, det var ikke kaldt. Muligens kan det stemme, for Gakorivann er kjent for å oppnå høye sommertemperaturer.

– Badeanlegg ved Gakorivann er et av mange småanlegg som inngår i Alta kommunes plan for offentlig uterom, sier Per-Erik Bjørnstad, seksjonsleder Park og idrett.

Ros til bygdelaget

– Hjemmeluft bygdelag har gjort en kjempestor dugnadsinnsats. Virkelig utrolig bra. De har kjørt opp 45 tonn sand og båret opp materialer, sier Bjørnstad. Avdeling miljø, park og idrett har bygget flytebryggen og gjort grunnarbeider, montert benker og satt opp skilt og forskjellig.

– Jeg må også få framsnakke den kreative avdelingen vår, sa Nielsen til de mange frammøtte store og små. Vi tar også med at Grieg Seafood har sponset en del materialer.