Storkoste seg på friluftsskolen

To av dagene ble arrangert i Øksfjord, mens to ble gjennomført i Nuvsvåg. Med på skolen var det to fra Hammerfest, en fra Kvænangen, 12 fra Loppa og tre voksne. Friluftsskolen ble arrangert mellom 26. og 29. juni og en av lærerne, Fabrice Caline, forteller at elevene hadde ønsket seg flere dager.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger og elevene lurte på hvorfor vi ikke hadde satt av flere enn fire dager til friluftsskolen. De sa de gjerne kunne ha tenkt seg friluftsskole i flere uker, forteller Fabrice Caline.

Sammen med initiativtakerne fra Finnmark Friluftsråd og kontaktperson Cathrine Jensen, som er fysioterapeut i Loppa, var det Christine Trondal, som har startet frisklivssentralen i Loppa, og Fabrice Caline som var lærere under friluftsskolen.

– Det var mange som støttet opp om dette tiltaket og vi fikk hjelp fra Loppa kommune, fra redningsselskapet, frisklivssentralen i Loppa, fra Anneli Vestre, June Anthonsen, Per Bårdsen og sikkert flere som jeg ikke husker akkurat nå. Deres innsats hadde stor betydning for at friluftsskolen ble så vellykket som ungene og ungdommene ga uttrykk for, fortelle Nuvsvåg-væring, Fabrice Caline.

Det ble gjennomført en rekke aktiviteter, blant annet, ferskvannsfiske, havfiske fra fiskebåt, henting mat fra naturen, klatring, kiting, fridykking, padling, kos med Loppalam og overnattingstur til Nuvsvåg.

– Voksne som var med var også svært godt fornøyde og har lært mye som kan bidra til en enda bedre opplegg neste år, sier Fabrice.