Snøkrabbesaken kan ende i Haag

Regjeringen mener Norge har enerett på å bestemme over fisket av snøkrabbe i Barentshavet, mens Latvia er uenig og vil trolig ta saken til Haag.

Det latviske fartøyet Senator ble i januar oppbrakt av Kystvakten og utvist fra norsk sokkel i Svalbardsonen etter at båten fisket snøkrabbe. Regjeringen i Latvia vil trolig ta saken til Den internasjonale domstolen i Haag, skriver Fiskeribladet . Domstolen behandler tvistemål mellom stater.

Striden bunner i at EU utsteder lisenser til snøkrabbefiske som ikke anerkjennes av Norge. I april måtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svare for seg i EU-parlamentet fordi de lurte på hvorfor Norge nekter EU-fartøyer å fiske krabben.

Fiskeribladet siterer den latviske avisen Delfi, som skriver at justisministeren i landet skal vurdere å ta saken til domstolen innen september. Regjeringen hadde et lukket ministermøte tirsdag for å enes om hvordan de skulle stille seg til saken.

– Regjeringen har bestemt seg for å støtte fiskerne, og det er vi veldig fornøyd med, sier rederisjef Peteris Pildegovics i SIA North Star som eier Senator. De fire båtene rederiet eier, har ligget til kai siden utestengelsen. Ifølge Pildegovics taper de 1 million euro hver måned båtene ikke er ute i fiske.

Tidligere i år ble et litauisk rederi dømt i Hålogaland lagmannsrett for tjuvfiske av snøkrabbe på norsk sokkel i Smutthullet i Barentshavet. Dommen stadfestet Norges kontroll over havbunnen i området. Rederiet ble ilagt et forelegg på 2,5 millioner kroner, som tilsvarer den omtrentlige verdien av snøkrabben de hadde fisket.