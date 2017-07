Nå tar disse over Telehuset

Narvik-baserte Funn AS har kjøpt AJ Data & Kommunikasjon AS, kjent for folk flest som Telehuset. Selskapet er eid av Nils Martin Alsen.

– Vi vil være tilstede i hele landsdelen, og styrker med dette vår posisjon som et av Nord-Norges største IT-selskaper. Dette er Funns 10. oppkjøp på 10 år, sier administrerende direktør Lars Ivar Simonsen i Funn i en pressemelding.

Funn AS er et av landsdelens største selskaper innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, og leverer tjenester nasjonalt og lokalt.

Selskapet har de siste årene skaffet seg en nasjonal posisjon som IT-leverandør til havbruksnæringen, og har kjøpt Telehuset Alta for å styrke sin satsing mot havbruk.

– Vi har lenge ønsket oss en fysisk etablering i Alta slik at vi innfrir vårt ønske om ikke å bare være tilgjengelig, men også sikre nærhet til våre kunder, sier Simonsen i pressemeldingen.

Blant annet har Telehuset utviklet et trådløst nettverk for NRS ute i Altafjorden.

Viderefører selskapet

Etter oppkjøpet vil Funn passere 150 millioner kroner i omsetning, ha cirka 80 medarbeidere og være fysisk lokalisert på åtte steder; fra Oslo i sør til Svalbard i nord.

AJ Data og Kommunikasjon AS har ni medarbeidere, og har med Nils-Martin Alsen i spissen drevet virksomheten i Alta siden 2000, med fokus på salg av konsulenttjenester, service og drift innenfor fagområdene tele- og datakommunikasjon.

– For AJ Data og Kommunikasjon AS har det vært viktig å kunne komplettere kompetansen og styrke leveranseapparatet slik at markedsposisjonen i Finnmark kan styrkes. Å bli en del av Funn gir oss og våre kunder en enda sterkere trygghet. Dette utvider vårt tjenestetilbud og gir oss store muligheter i fremtiden, sier Alsen i pressemeldingen.

– Vi gleder oss også til å kunne konkurrere om en større del av IT-markedet i Finnmark, legger han til.

AJ Data og Kommunikasjon AS omsatte i 2016 for 18 millioner og hadde et driftsresultat på 1,1 millioner kroner, og har det Funn karakteriserer som en «spennende kundeportefølje» som selskapet har utviklet over tid.

– Selskapet vil bli videreført i samme form som i dag, men under navnet Funn Finnmark AS, sier Simonsen.