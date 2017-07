Hemmelig gruppe vil ha Alta-boikott

Den hemmelige facebookgruppa er basert i Hammerfest og kalles "Vi som vil ha politikere som er HELE Finnmarks stemme på stortinget". De oppfordrer medlemmene til å stryke altapolitikerne av listene ved neste valg.

Mange reagert

Nå hører det med til sjeldenhetene at endringene av listene til stortingsvalg har noe som helst effekt, men gruppa har fått mange til å reagerer. Spesielt det at både ordfører Alf E. Jakobsen og varaordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest er å finne i gruppa.

Næss ble lagt til i gruppen og forteller at hun har valgt å melde seg ut.

– Som politiker ønsker jeg å være åpen og transparent på det jeg gjør og diskuterer det jeg mener i det åpne rom, sier Næss. Derfor har jeg valgt å ikke være medlem i lukkede grupper på facebook, hvor man ikke alltid har oversikt over hvordan diskusjonen utvikler seg, sier Næss, som også tror ordfører Alf E. Jakobsen fortsatt ikke har registrert sitt nye medlemskap. Jakobsen er på ferie og har ikke besvart vår henvendelse.

Ingen kommentar

Erik Lemika er administrator i facebookgruppen «Vi som vil ha politikere som er HELE Finnmarks stemme på Stortinget!»

Når Altaposten tar kontakt med Lemika, vil han ikke uttale seg til oss om den nye facebookgruppa.

– Jeg har uttalt meg til Finnmark Dagblad og har ikke mer å si, er hans korte kommentar.

Hvordan rekrutterer du medlemmer til denne gruppa?

– Det har vært slik at jeg har søkt etter folk som jeg tror har samme mening som meg, opplyser Lemika.

– Stryk altapolitikere

Medlemmer i gruppa tar til ordet for å stryke altapolitikere av listene til neste valg, med begrunnelse i at man er lei av altapolitikere som vil ha alt til Alta.

– Alle lokale politikere har jo en plikt til å jobbe for sin kommune, sier Inger Marie Karlsen, regionleder for handel og kontor i Norge.

Karlsen ble også lagt til den nye facebookgruppa uten å bli forespurt. Hun har også fått et par anmodninger om å melde seg ut fordi hun prøver å stille spørsmål som tydelig ikke er etter gruppas mening.

Næss mener at som privatperson må hver enkelt må få lov til å gjøre sine valg og stemme på de politikerne som gjør en god jobb i de sakene du bryr deg om.

– Det er det som er grunnlaget for demokratiske valg, understreker hun.

Næss har ingen formening om denne gruppa er udemokratisk.

– Men jeg kjenner mange flinke altapolitikere som gjør en god jobb, sier Næss.

– Udemokratisk

Karlsen mener det ikke har kommet fram hva gruppen har som hensikt, og det betenkelig fra et demokratisk syn, sier hun.

– I et demokrati er det viktig å få frem dokumentasjon om påstandene som blir lagt frem, og det virker ikke som de ønsker medlemmer som har andre synspunkter enn dem selv. Jeg vet om flere altaværinger som ikke har fått lov å bli medlem i gruppa og det er mange som har meldt seg ut. Jeg blir medlem til de kaster meg ut, sier hun.

Hammerfestgruppe

Gruppen har ifølge Karlsen 358 medlemmer, fortrinnsvis fra Hammerfest og vi finner som nevnt ordfører i Hammerfest kommune, Alf E. Jakobsen i tillegg til tidligere politikere og fremtredende ledere og ansatte i Finnmarkssykehuset.

– Det er betenkelig at for eksempel ordføreren i Hammerfest fortsatt er medlem i denne gruppa, mener Karlsen,

– Her oppfordres medlemmene til å stryke altapolitikerne fra samtlige partier, sier hun, og synes det virker lite gjennomtenkt.

Må løfte blikket litt

Bengt Rune Strifeldt (FrP) er en av politikerne fra Alta som gruppemedlemmene oppfordres til å styrke ved neste valg.

– Folk står jo fritt til å ha sin mening, men det blir feil å si at altapolitikerne ikke jobber for hele fylket, sier Strifeldt, og ramser kjapt opp Banak, politisk døråpner for snuhavna og rullebanekuttet som ble løftet til fylkesutvalget, tanaavtalen og legehelikopter som vil styrke helsetilbudet i Finnmark og spesielt på mindre steder, som eksempel på at han som altapolitiker også jobber for hele fylket.

– Jeg tror man må løfte blikket litt, sier han.

– Og det må være lov for altapolitikerne å jobbe lokalt, påpeker han.

Betyr ingenting

Det er først og fremst under kommune- og fylkestingsvalg det blir snakk om strykeaksjoner.

– Selv om velgerne kan «rette på stemmesedlene» ved å endre rekkefølgen på kandidatenes navn og stryke kandidater, er det i praksis små muligheter for å påvirke personsammensetningen. Den rekkefølgen partiene har satt opp, blir helt avgjørende, heter det på stortinget.no.