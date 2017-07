Barnejakke hadde ulovlig innhold av giftstoffer

– Dette viser at når foreldre går ut for å handle til barna sine, står de i realiteten rådløse i butikken. De kan fort bli lurt når de tror de velger fluorfritt. De kan ikke akkurat sende alle klærne til laboratorium før de kjøper, men er prisgitt informasjonen på jakken. Det må bli enklere å finne klær som er trygge for kropp og klode, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland i en pressemelding .

Mulig lovbrudd

Forbrukerrådet vil melde Stormberg til Miljødirektoratet på grunn av funnene i jakken.

– I den fant vi ulovlige mengder skadelige stoffer, slik at den faktisk er forbudt å produsere i dag. Dersom de ikke kan bevise at jakken er produsert for over tre år siden, er det også forbudt å selge den, sier Flesland.

Bakgrunnen er at det fra 1. juni 2014 ble forbudt med så stor mengde fluorstoffer som Stormberg-jakken inneholder. Forbrukerrådet opplyser at det imidlertid ble det gitt tillatelse til å selge ut varer som allerede var produsert på dette tidspunktet frem til 2018.

Flesland mener jakken uansett ikke burde være i salg.

– Butikkene og produsentene må gjøre mer for å redusere bruken av fluorstoffer, og slik ta ansvar for kundenes og klodens ve og vel.