– Vi blir feit av all kakespisingen

Harila Altas daglige leder har i overkant mange muligheter for å feire med kake om dagen. Toyota-salget har tatt seg kraftig opp etter et par magre år, mens Volvo-salget har skutt ny fart med introduksjonen av nye modeller. Og om bare to og en halv måned åpner Harila henholdsvis ny og oppgradert butikk for Volvo og Toyota.

Etter første halvår viser statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken at Harila har solgt 91 biler i Alta. Det er mer enn en dobling fra fjorårets 44 biler på samme tid.

– Vi satser, og det er godt å se at at salget holder følge med satsingen. Hittil i år er omsetningen 20 millioner over budsjettet. Vi har hatt en boost i 2017, og kan få en boost på boosten når vi reåpner bilanlegget i september, spår Rasmussen.

Harila omsatte for 132 millioner i Alta i fjor, og endte med et driftsresultat på 3,7 millioner. Rasmussen betegner det som helt greit, men ikke noe mer. Som de to største konkurrentene, har også Harila 30 ansatte, og med økt topplinje kommer også bedre bunnlinje. Fortsetter utviklingen fra første halvår kan 2017 bli et år som eier Tormod Harila vil huske med glede.

– 2017 har vært et eventyr så langt. Men det er ikke rare marginene vi har, så vi må gjøre alle ting veldig riktig for å skape resultater, fastslår Rasmussen.

Personbilsalget i Alta økte faktisk med ni enheter i første halvår, til 306 nybiler. Men en kraftig svikt i varebilsalget trekker totalsalget ned. Varebilsalget er redusert fra 143 i første halvår i 2016 til 114 i første halvår i år.