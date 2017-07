Egentlig skulle ordningen innføres 1. august, men allerede nå er søketjenesten operativ på altaposten.no. Det betyr at de som er interessert i lokalhistorie kan lete opp artikler og reportasjer som er laget helt fra 1969. I sommerferien kan det være en hyggelig syssel.

Et søk på direktør Tor Sara viser at han var nevnt 600 ganger i Altaposten fram til han startet i mediehuset for ti år siden.

– Det er selvfølgelig alt for mye og viser at selv middelmådige fotballspillere blir nevnt for ofte i avisa, ler redaktør Rolf Edmund Lund, vel vitende om at Sara har fortid som eliteseriespiller i Vålerenga og var en nøkkelspiller da Alta IF tok steget opp allnorsk seriespill.

Lund har på sin side funnet ut at han var nevnt i 1982, da som lettere skjelven bordtennisspiller.

– Jeg hadde håpet at den gikk under radaren, så dette er tydeligvis treffsikre greier, ler han.

Altaposten er en av landets første aviser som lanserer søkbart arkiv.

– Vi er opptatt av at våre lojale lesere får noe ekstra og vil komme med flere tiltak for abonnentene våre, både digitalt og i papiravisa, sier Lund.

Slik går du frem:

– Du kan enkelt søke på navn eller ord. Du får da opp en oversikt over alle utgaver som inneholder ditt søkeord. Alt som har vært på trykk i Altaposten ligger i vårt arkiv. Husker du noen morsomme saker eller kanskje en bursdagshilsen for mange år siden. Her er det bare fantasier som setter grenser for hva du kan søke opp, søk i vei og kos deg med gamle saker og minner.

– For å søke i arkivet logger du deg inn på altaposten.no og velger les eAvis. Når du åpner eAvisen har du to valg; du kan enten søke etter en bestemt utgave eller bruke søkeord. I kalendersymbolet kan du søke på utgave ved bruk av dato og årstall. Velger du forstørrelsesglasset kan du søke på utvalgte ord. Skriv inn ditt søk og trykk på arkiv knappen.

– Du får opp en oversikt over utgaver som inneholder ditt søk. Du kan velge hvilket årstall og hvilken utgave du ønsker å se på i menyen til venstre.