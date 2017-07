– Gi elevene ett år ekstra i Kåfjord

– Jeg har torsdag morgen informert de øvrige partiene om at MDG har vurdert den nye vendingen i saken. Vi mener det er en dårlig ide å innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte, sier gruppeleder Miriam Akkouche til Altaposten.

Hun mener det blir feil å ramme elevene for en dårlig prosess i Alta kommune.

– Jeg mener at vi må være ydmyke i forhold til at det er gjort en saksbehandlingsfeil, noe vi i posisjonen har ansvar for. Saken bør behandles i et ordinært kommunestyremøte til høsten, slik at vi ender opp med et forsvarlig vedtak hvor barns beste blir ivaretatt.

Hun mener Kåfjord-elevene bør få ett år til på skolen.

– Har MDG vært for passive og lojal til posisjonen i denne saken?

– MDG har i flere omganger prøvd å ta opp problemstillingen. Vi ønsker at Kåfjord-elevene skal sikres en trygg overgang til en eventuell privatskole. Vi har ikke fått noen gode svar på hvorfor det ikke er mulig, mener Akkouche.

Hun mener Alta kommune må ta ansvar for å ha forhastet oss igjennom en saksprosess.