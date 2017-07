Utkilen forteller at kommunen har folk ute hver dag og det brukes mye ressurser på at det skal se fint og flott ut i Alta. Hun vil gjerne ha tips om folk ser at det har blitt borte blomster eller om noen har observert tyvene.

For fellesskapet betyr ikke at noen kan ta blomstene med seg hjem, fastslår de.

– Dem ødelegger for fellesskapet, mener jentene.

– Det er helt sykt teit og dårlig gjort, sier Johanne Holsbø. Holsbø har sammen med Magni Klevstad Jakobsen og Kamilla Elene Samulesen brukt sommeren på å plante så vi skal få det fint rundt oss og er naturlig nok skuffet over at noen får seg til å gjøre slikt.

Ungdommene som har stått for plantingen som sommervikarer synes heller ikke noe om at noen bare forsyner seg fra bedene.

– Vi ser at det har blitt borte en hel del blomster i Alta sentrum, men også andre steder i Alta, forklarer Anna Utkilen, miljøingeniør i Alta kommune.

Tyvene går systematisk til verks.

– De blomstene som er mest «populære» forsvinner fra flere bed. Det kan se ut som om den eller de som plukker med seg blomstene har en klar formening om hvilken type blomster de skal ha. De er i samme fargetone, påpeker Utkilen.

Søler ikke

– Det er heller ikke jordsøl etter tyvene, kanskje de har med seg pose eller noe til å ha plantene «sine», under hun.

Det er nemlig ingen bed som er helt rensket for blomster, det er hentet noen her og noen der – og det er de «populære» blomstene som blir borte, forklarer Utkilen, og viser at det er blitt nokså glissent i enkelte blomsterbed.

13.500 planter

Alta kommunes gartnere planter og driver frem 13.500 planter hvert år som skal pynte opp byen for innbyggerne og turistene i sommermånedene. Noe de har høstet mye skryt for. I år kom de sent i gang med utplantingen og det gjenstår fortsatt noe før de er ferdige.

– Det er nok til å plante en gang. Vi har ikke blomster nok til å plante to ganger eller etterfylle med blomster hele sommeren, forklarer ingeniøren.