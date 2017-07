Trenger 12 mill.

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket Troms og Finnmark besøkte Alta kommune i dag sammen med senioringeniør Cato Solberg, som presenterte Kystverkets foreløpige konklusjoner knyttet til reparasjon av den delvis utraste moloen på Storekorsnes.

Hele 21 meter av moloen er sunket mye og hele brystvernet er knust av stormen. Hansen problematiserte spørsmålet om hvem som til syvende og sist må betale, dersom regionale myndigheter får ansvaret etter 2020 og moloen stadig ikke er ordnet.

Økonomisk spørsmål

– Vi har ikke fått noe svar fra departementet på dette, men fra Kystverket region Troms og Finnmark planlegger vi dette som et reparasjonsprosjekt og prioriterer det, sa den nytilsatte regiondirektøren.

Han ville også vite hvor mye fiskerirelatert aktivitet som er i havna på Storekorsnes og hva som vil bli i tida framover. Kommunens representanter på møtet kunne ikke si veldig mye om hvordan det blir med Storekorsnes som knutepunkt for kollektivtrafikken med hurtigbåt, som fylkeskommunen har hatt planer for i lang tid. Mye avhenger av fylkestingets møte i oktober, der man skal ta stilling til om det blir hurtigbåtkai i Bukta i Alta eller om det blir en kai på Mikkelsby.

Pengene i kassa vil etter all sannsynlighet avgjøre den løsningen fylkestinget beslutter. En utfylling av havnebassenget vil skape manøvreringsmessige utfordringer også for hurtigbåtene, men havna vil bli dyp nok, selv om man fyller innenfor moloen med både støttefylling og ytterligere støtte innenfor der igjen. Med en fylling på innsiden vil det stadig vekk ved laveste lavvann være 4,7 meter dypt i følge beregningene

For lite penger

Hele regionen for kystverket i Troms og Finnmark har et vedlikeholdsbudsjett årlig på mellom fire og seks millioner kroner, mens en reparasjon av moloen til fiskerihavna på Storekorsnes vil beløpe seg til rundt regnet 12 millioner kroner. Det vil si at Kystverket ikke har penger, men vil forsøke å finne muligheter for å reparere moloen.

Senioringeniør Solberg presenterte to løsninger. Den ene går ut på å fylle en støttefylling innenfor eksisterende molo, og ytterligere en støtte fylling mot denne igjen. Ulempen med denne løsningen er at det blir trangere inne i havna og det er ikke utredet hva en eventuell sprengning og forstørring av havnebassenget vil koste.

Den andre løsningen som man ikke har gjort de nødvendige beregninger rundt, er å senke høyden på dagens molo og så benytte en flytende bølgedemper, noe som er brukt i Smørfjord i Porsanger og ved enkelte anlegg i Harstad. Dette konseptet er under testing av Norconsult, men Kystverket har ikke fått resultatene av testingen og kan derfor ikke si noe om hvordan en slik løsning kan fungere, eller om den kan brukes i det hele tatt.

Må utredes

Fakta for moloen som ligger der med til dels store skader, selv om den ble nødreparert helt frem til lille julaften i fjor, er at moloen synker fordi det er leirmasser i bunnen ute på Storekorsnes. Dette er målt årlig gjennom en rekke faste punkter og er ikke nytt av året. Leder av avdeling for samfunnsutvikling i Alta, Oddvar Konst, mente man må få utredet hva det koster å sprenge ut større havn, før man beslutter hvilken løsning som skal velges.

– Vi vet hva en flytende bølgedemper tåler, men ikke hvordan den vil fungere på Storekorsnes i kombinasjon med en nedsenket undervannsmolo. Dessuten er det slik at det kystverket bygger det bygger vi ikke for å ha ansvaret for vedlikeholdet selv, så det kan bli Alta kommunes ansvar, advarte senioringeniør Cato Solberg.

– Hvor lang tid vil det ta å utrede en flyteløsning, ville ordfører Monica Nielsen vite.

– Det vil vi nok måtte bruke kommende vinter på, sa Solberg.

– Det foretrukne alternativet som gir lavest risiko er å fylle på innsiden, men det krevet mer areal, så vi må få utredet også dette med flytedemper, sa regiondirektør Jan Morten Hansen.

Fiskerihavn

Havnesjefen i Alta, Hans Roar Christiansen, slo fast at havna på Storekorsnes er en fiskerihavn.

– Velger vi raskeste vei til målet, så er det å fylle inn og da prioriterer vi havna som fiskerihavn, sa havnesjefen.