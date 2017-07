Dette kortet må du huske til ferien

– Kortet er beviset ditt på at du har rett på samme behandling som innbyggerne i landet du besøker. Det er gratis og enkelt å skaffe seg, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring i en pressemelding.

Helfo-kortet dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som landets egne statsborgere.

Kortet kan utstedes av Helsedirektoratet til alle som er medlem av folketrygden i Norge og er statsborger enten her, i et annet EØS-land eller i Sveits.

Dekker ikke alle utgifter

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige, derfor anbefaler Helfo at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring.

– Du bør alltid ha reiseforsikring i tillegg, fordi helsetrygdekortet ikke dekker medisinske utgifter i mange land. Dessuten dekker helsetrygdekortet aldri ekstrautgifter til hjemtransport, hotell for pårørende og lignende, som en reiseforsikring kan dekke, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik hos Falck Global Assistanse, som er eneste reisealarmsentral med base i Norge.

Du kan altså ende i en situasjon der du får behandlingen, men ikke dekket kostnadene du har.

– Det kan fort bli dyrt. Vi har allerede hatt enkeltsaker med utbetaling på over to millioner kroner etter sykdom og ulykke i utlandet, sier Slettemoen i Frende, og opplyser at hver sjette nordmann bruker reiseforsikringen sin hvert år.

Helfo-kortet er gyldig i tre år, så hvis du har et kort allerede, sjekk at det fortsatt er gyldig i god tid før avreise.