Alta-speiderne valgte en lettere rute

Ingen av speiderne fra Alta hadde behov for hjelp under landsleiren i Boidø. Det har blitt mye oppstuss etter redningsaksjoner og rapportene om nedkjølte ungdommer.

– Alta-speiderne hadde valgt å gå en lettere rute. Dermed var det ingen av Alta-speiderne som hadde behov for å bli hentet ned fra fjellet, beroliger Ann Therese Hansten som er leder for speiderne fra Alta.

Hun har med seg fem speidere og en rover fra Alta på landsleir i Bodø denne uka.

– Rovere er de eldste speiderne som godt vant med å være på fjellet, forklarer Hansten.

– Likevel var nok de ikke de roverne som valgte å gå de tøffeste turene godt nok forberedt på den nordnorske sommeren som kan by på både snø og temperaturer ned mot null grader, forklarer hun, som i dag våknet til solskinn og fint vær over leirområdet.

Redningsaksjoner

Mandag kveld og natt til tirsdag var omlag 2.000 speidere og rovere på vandring i fjellområdene sør for Bodø i forbindelse med landsleiren Nord 2017. Av disse hadde 115 rovere valgt de to tøffeste rutene «Helt vilt» og «Nesten helt vilt». Temperaturen i fjellet var ned mot null grader og det var snø i lufta som gjorde at en del av roverne ble nedkjølte og valgte å kontakte 113 for å bli hentet ut av fjellet. I samråd med Hovedredningssentralen i Bodø valgte leirledelsen å tilby alle som ville avbryte turen å bli hentet ut. 55 ble hentet ut ved hjelp av Sea King redningshelikopter. Tre av deltakerne gikk ned til avtalt hentepunkt mens 60 speidere valgte å fortsette turen, skriver landsleiren i en pressemelding.

– Vår rover hadde ikke valgt en av disse turene, sier Hansten.

Profesjonell arrangør

Speiderne valgte selv hvor utfordrende tur de hadde lyst å delta på. Når forholdene ble så dårlige som i dette tilfellet, har arrangøren opptrådt profesjonelt.

– Dårlig vær er vanskelig å gardere seg mot – særlig når man i juli opplever temperaturer ned mot null grader og snø. Når været ble såpass krevende har politiet opplevd arrangøren som profesjonell med gode beredskapsplaner for å håndtere situasjonen og følge opp de involverte, melder politiet i Salten.

– Speiderne og roverne er godt vant til å ta varer på seg selv, og i natt viste de også at de er i stand til å ta gode avgjørelser og be om hjelp når de trenger det, sier leirsjef Peer-Johan Ødegaard.