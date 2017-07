Det slår administrerende direktør i Gjensidige Bank, Hans Harén, fast.

– Finnmark har gått fra å være Norges mest optimistiske fylke til å ligge helt på gjennomsnittet, sier Harén i en pressemelding.

Et solid fall

Gjensidige har i syv år spurt 4.400 nordmenn om forventninger til egen privatøkonomi. I Finnmark oppgir 29 prosent at de venter å få bedre økonomi i året som kommer. Samtidig oppgir 14 prosent at de venter å få dårligere råd, mot 8 prosent i fjor.

– Det er et solid fall fra året før, heter det.

Lave forventninger

I Norge sett under ett er forventningene omtrent uendret fra i fjor. 29 prosent venter å få bedre økonomi. Til sammenligning var andelen optimister stabilt rundt 35 prosent i årene før oljeprisfallet. Også andelen som venter å få dårligere økonomi har lagt seg på et markert høyere nivå. Frem til 2014 var andelen stabilt rundt 7 prosent. De siste årene har den vært stabilt over 10 prosent.

– Det er litt overraskende at ikke undersøkelsen viser sterkere optimisme, med tanke på de mange signalene om sterkere vekst og lavere ledighet. Det kan tyde på at det tar tid å endre folks forventninger, sier Harén.

Unge optimister

Flest optimister finner vi blant unge under 25 år, der mer enn halvparten venter å få bedre økonomi. Forventningen i denne gruppen har også vært mer stabile de siste årene, sammenlignet med andre aldersgrupper. Det er i aldersgruppen 25 til 39 forventningene har sunket mest.

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at folk i denne aldersgruppen oftere enn andre får lønnsopprykk ved å skifte jobb eller bli forfremmet. Et svakere arbeidsmarked kan ha redusert disse mulighetene, sier Harén.