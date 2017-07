Stengte alle løypene

Fylkesmannen anmodet i forrige uke kommunene i Finnmark om å vurdere tilstanden på sine barmarksløyper og hvilke av disse som bør stenges midlertidig for å unngå terrengskader. Det har ført til at Alta kommune igjen har anmodet Fylkesmannen om å stenge samtlige barmarksløyper i kommunen inntil videre.

Kommunen opplyser at alle barmarksløypene ligger i høyereliggende terreng hvor det fortsatt er enkelte partier med snø, og områder hvor det ikke har tørket opp etter snøsmelting. Det meldes om varmt vær fremover, og kommunen ber derfor om at det blir gjort en ny vurdering etter ei uke.

– Gjengs tilbakemeldinger fra kommuner og SNO-kontorene, samt etter egne befaringer, er at det kun i enkelte områder vil være forsvarlig å åpne barmarksløypene fra 1. juli. Kjøring etter disse løypene vil medføre terrengskader, og for mange løyper vil det være påregnelig at kjøring vil foregå utenom de fastsatte løypene for å unngå fuktige partier og snøfonner. For å forebygge terrengskader, og ødelegging av løypene slik at disse må stenges senere i sesongen, vil Fylkesmannen i dialog med kommunene stenge enkelte barmarksløyper inntil videre, heter det i et vedtak i dag fra Fylkesmannen, signert seksjonsleder Iris Hallen.