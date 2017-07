Russ 67 samlet

Festkveld ved elva og besøk i Nordlyskatedralen, pluss besøk på Tirpitzmuseet sto blant annet på programmet da russen fra Alta gymnas i 1967 hadde 50-årsmarkering sist helg.

Kom også sørfra

Søren Karlstrøm, som var en av initiativtakerne til dette 50-årstreffet, forteller at gymnasiastene i 1967-kullet for det meste var hybelboere som var hjemmehørende i hele Finnmark og en del også fra Nord-Troms.

– Av de nesten 40 som deltok, er mye over halvdelen i dag utenbysboende, de fleste i andre enden av landet. Og så mange som tre firedeler av avgangselevene fra 1967 kom til Alta for å delta under treffet, sier Karlstrøm.