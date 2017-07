– Utrolig fin stemning!

– Vi har nok aldri før hatt bedre vær, sier leder for Rognssunddagan, Bjørn Oddvar Larsen. Til neste år har happeningen 10-årsjubileum, og båtfolk fra fjern og nær tok også dette niende året seilasen utover, hvor de innlosjerte seg gratis i marinaen i Kvalfjord på Stjernøya, med utsikt over til Seiland på andre siden av sundet.

– Med så bra vær måtte vi tilby reker til hvitvinen, så da vi fikk nyss om at reketråleren MS Marina var på tur inn Stjernsundet, sendte vi en hurtigbåt i møte. Vi kjøpte to kasser. Jeg kan love at rekene gikk unna på kaikanten på lørdag, sier Larsen.