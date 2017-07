– Send inn sommerbildet

– Vi håper på mange bidrag allerede første helga. Bildene bedømmes av en jury, og det aller beste vil bli belønnet med 5.000 kroner, sier redaktør i Mediehuset Altaposten, Rolf Edmund Lund.

– Deltakelsen har vært enorm gjennom alle disse årene, så vi håper mange nå har ladet batteriene og er klare til å fyre løs, sier Lund, vel vitende om at man i dag kan ta blinkskuddet med mobiltelefonen.

Bruk fantasien

– Det gjelder ofte å være på rett plass til rett tid, men vi håper på et mangfold av bilder. Vi har fått utrolig mange flotte naturbilder opp gjennom årene. Folk er naturlig nok veldig glad i naturen vi lever i, men ta gjerne bilder av situasjoner, dyrebilder, barna og feriebilder. Humor pleier å fungere utmerket i denne sammenhengen, så her gjelder det å være kreativ, sier Lund, som presiserer at det er mulig å delta med flere bilder.

Hvem, hva og hvor

– Mange av bildene skal vi få plass til i avisa, så det er viktig at vi også får litt informasjon om de. Vi bør vite litt om hvem, hva og hvor. Videre må de som har tatt bildene opplyse hvem de er, med adresse og det hele, sier Lund.

Send bildene inn til: redaksjonen@altaposten.no.