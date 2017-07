Skal lede 270 000 studenter

– Det er en stor ære å få ta over ledervervet, sier den nye lederen i NSO, Mats Johansen Beldo.

Han medgir at det har gått mange tanker gjennom hodet siden han ble valgt til leder i mars til overtakelsen nå 1. juli.

– Men jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang, fastholder han, og legger til at arbeidet i forkant av valget og ovenfor de ulike partiene allerede er i gang.

Han mener studentene har en viktig stemme og må lyttes til i det kommende stortingsvalget til høsten.

– Med nesten 270000 studenter i Norge kan vi som studenter være med å påvirke valgresultatet, da må også høyere utdanning være en del av den kommende valgkampen, mener Beldo.

Studenthelse

En av Beldos hjertesaker til høstens valg vil være studenthelse – og at det må jobbes inn som et eget begrep.

– Vi har ingen lov som beskytter studentene – en læringsmiljølov – slik som for eksempel arbeidsmiljøloven, påpeker han, og viser til at mange studenter får psykiske problemer i løpet av studietiden.

– Det viser at læringsmiljø og psykososiale forhold må være en del av det vi må jobbe med fremover – og legge inn i studenthelse-begrepet, forklarer han.

Bruke stemmeretten

Beldo oppfordrer studentene til å bruke stemmeretten sin i høstens valg.

– Jeg forventer at vi studenter blir hørt i valgkampen, når planene legges for neste stortingsperiode og i statsbudsjettene fremover. Studenter er en viktig ressurs som må og skal lyttes til, sier Beldo, i en pressemelding som nylig ble sendt ut fra organisasjonen.

Det er også viktig for studentene at politikerne forteller om sine ambisjoner for studentsakene i forkant av valget, heter det i pressemeldingen.