Sex selger ikke produkter

Reklamebransjen har brukt sex som salgstriks i over hundre år. Deilige modeller stirrer sløret inn i kamera med åpen munn, fuktig kløft og bronsebrun hud. Produktet til salgs stilles i andre rekke, alt fra parfymer, klær, klokker, biler og sminke, melder NTB.

Glemmer produktet

Men disse lekre, pirrende og kostbare reklamene, får de egentlig solgt noe?

En analyse av nesten åtti studier på temaet viser at det gjør de ikke.

– Denne oppfatningen om at sex selger, vel, ifølge vår studie stemmer ikke det. Det er ingen indikasjon på at det finnes en positiv effekt for salget, sier John Wirtz fra Universitetet i Illinois i en pressemelding.

– Folk husker reklamer med seksuelt innhold bedre enn de uten. Men de husker ikke produktet eller merkevaren det reklameres for, sier professoren bak studien.

Ikke bare er det mer sannsynlig at folk glemmer merkevaren, men dersom de husker den, er det større sannsynlighet for at de får negative holdninger til den.

Deltakerne generelt viste ingen interesse for å kjøpe produktet i reklamen.

Negative holdninger hos kvinner

Det tydeligste resultatet i studien var antakeligvis det minst overraskende: Menn liker reklamer med seksuelle hentydninger og kvinner liker dem ikke.

Likevel var forskerne overrasket over hvor lite kvinnene likte dem.

I utgangspunktet hadde sexreklamene liten effekt på folks holdninger. Det var først når forskerne delte resultatene opp i kjønn at de så hvor store forskjellene egentlig var.

Kvinner fikk veldig negative holdninger både til reklamene og til merkevarene.