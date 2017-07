Rolig natt for politiet

Kl. 14:40 fikk politiet melding om innbrudd i bil. Tyven har imidlertid ikke lykkes med oppdraget og bilen står fortsatt på adressen.

– Det er ikke kommet inn nye momenter i denne saken siden i går, opplyser Ann Rigmor Søderholm på politiets operasjonssentral.

Kl.17:53 Politiet har mottatt klage på mopeder som kjører fort på Midtbakken. – Vi er godt kjent med problematikken, twitrer politiet og lover å følge opp i løpet av kvelden.

– Dette er et gjentakende problem i Alta og vi har det i bakhodet når vi er ute, sier Søderholm.

Kl. 21:05 melder politiet om en uheldig hundepasser i Skaialuft. En hvit Bichon Frisé har stukket av og vedkommende ønsker hjelp til å finne den, politiet tar i mot tips om rømlingen.

Kl. 01:16 melder politiet i Alta på twitter at de har pågrepet en mann i 20-årene etter at han unnlot å stoppe for trafikkontroll. Han hadde ikke gyldig førerkort, og politiet mistenkte at den pågrepne sjåføren var ruspåvirket.

– Det viste seg at sjåføren hverken var ruset eller påvirket av alkohol. Han erkjenner imidlertid at han har kjørt uten førerkort, uttyper Søderholm.

Kl. 06:09 melder politiet igjen om en mann i 20-årene som er pågrepet uten gyldig førerkort. Også denne gangen er det mistanke om ruskjøring.

– Dette vil høyst sannsynlig ende opp som en brukersak og vedkommende vil få et forelegg for forholdet, avslutter Søderholm.