– Stygg farge, god effekt

– Tobakksindustrien har nå et år på seg til å innføre nye nøytrale innpakninger med stygg farge. Det vil ungdom en grunn mindre til å begynne å røyke og snuse, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel, i en pressemelding fra Kreftforeningen.

Loven om reklamefrie snus- og røykpakker trådte i kraft 1. juli. Det innebærer til å begynne med at industrien nå får et år på seg til å kvitte seg med dagens innpakning som har nøye planlagt design og fristende farger. Om et år skal alle tobakksprodukter være fri for forførende reklame i Norge. Bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller andre former for designelementer blir forbudt, og emballasjen skal ha en mørk brungrønn farge.

– Dette er en seier for alle barn og unge som vokser opp. Og en merkedag for kreftsaken. Reklame fungerer, spesielt overfor barn. Nå mister tobakksindustrien den siste reklameflaten for å lokke barn inn i avhengighet, sier generalsekretæren.

Forventer reduksjon

Mer enn 6000 personer dør årlig som følge av tobakk i Norge. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, og 85 prosent skyldes røyking. Tobakk kan også knyttes til økt forekomst for opp mot 20 andre kreftformer.

– Vi kan i fremtiden forvente oss en kraftig reduksjon i antall ungdom som starter med tobakk. Det betyr at mange vil bli spart for tobakkens lidelser, sier Ryel.

Foregangsland

I 1973 var Norge først ute i verden med å vedta reklameforbud mot tobakk. Det er noe av det lureste vi har gjort. Og mest effektfulle. Mange andre land har misunt oss dette fremtidsrettede vedtaket. Nå tetter vi det siste hullet. Nemlig reklamemulighetens på selve pakkene. Sammen med land som med Australia, Frankrike, England leder Norge nok en gang an i kampen mot tobakksskadene. Det vil redde mange liv.

Ryel roser politikerne for ikke å ha gitt etter for et stort påtrykk fra tobakksindustrien.

– Tobakksindustrien har vært tydelig tilstede i Stortinget og i media for å påvirke beslutningen. Deres iherdige kamp mot tiltaket, viser med all tydelighet at de også tror dette vil virke, skriver kreftforeningen.